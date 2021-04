Secretul de titlu al lui Mircea Lucescu: „Nu mă deranjează, cât timp soarta campionatului era în joc” + antrenorul lui Șahtior, dezarmat

17:30

Gabriela Ruse (23 de ani, 137 WTA) a adus primul punct pentru România în duelul cu Italia din barajul Grupei Mondiale de la Billie Jean King Cup. Românca a învins-o pe Jasmine Paolini (25 de ani, 104 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-4. În acest moment, Italia are 2-1 la general.„A fost presiune pentru că știam că dacă nu voi câștiga, România nu se va califica. În același timp, nu aveam ce pierde, am încercat să gestionez emoțiile, cu toate că în primul set nu prea am reușit. ...