Oana Lis, jignită după ce a împărtășit un moment înregistrat în intimitatea mariajului său: “Ești penibilă! Nu-ți dai seama că râzi de tine, graso!?!”

15:10

Fostul luptător Mircea Ursu, cunoscut drept „Bodyguardul lui Dumnezeu”, a serbat, vineri, ziua proaspetei sale soții, la vorbitorul arestului Secției 5, unde execută un mandat de arestare preventivă, emis pentru falsificare de bani. Ursu a […] The post Dani Mocanu, „concert” live în pușcărie la ziua soției „Bodyguardului lui Dumnezeu” appeared first on Cancan.