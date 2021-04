Ce preconizează Miron Mitrea că se va întâmpla luni, la ședința Coaliției de Guvernare: "Nu e nimic care să-i mai țină împreună" - Când ar putea să se rupă Guvernul

12:00

Cred că sunt primul care a sesizat impostura lui Vlăduț, magicianul minune, prea Oscarizatul de pe urma tragediei neelucidate. Am spus-o încă de când se chinuia să fie viceprimar și să preia atribuțiile din sănătate, deh, spitalele, că băiatul are o misiune bine stabilită. Apoi, de când algoritmul i-a dat pălăria pe care nici nu a visat-o, aceea de ministru, aproape în fiecare emisiune am atras atenția asupra derapajelor care, la rândul lor, făceau parte dintr-un plan bine pus la punct de entități grabnic atârnătoare la banul din sistem.