CHA CHA LITIX! Episodul 190. Diana Șoșoacă ar putea lăsa Senatul fără pagină de You Tube

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Vasile Dîncu nu mai are voie să dea interviuri în numele PSD, fără acordul conducerii partidului. Cu toate acestea, actualul președinte al Consiliului Național al PSD continuă să facă declarații șocante. Acesta a spus că Liviu Dragnea are dreptul să revină în partid și îl contrazice pe Marcel Ciolacu spunând că nu este nevoie de o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.