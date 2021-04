Meghan Markle, omagiu impresionant în memoria Prințului Philip: a scris de mână un bilet de adio. Semnificația florilor alese pentru coroană

19:30

Deși la prima vedere, despărțirea dintre Berna și Philip de la Puterea Dragostei a părut să fie una dramatică pentru ambele părți, lucrurile se văd acum diferite. Cei doi au ales să pună punct relației, […] The post Imagine-dovadă. Philip de la Puterea Dragostei a uitat-o deja pe Berna și se iubește cu Beyonce de România?! FOTO appeared first on Cancan.