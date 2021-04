Cel mai loial ”locotenent” al Cordunenilor, vizat de procurori! Ce a făcut interlopul

21:20

Un bătrân de 80 de ani pe nume Denis Fawsitt, originar din Hatton, Marea Britanie, a câștigat 116.124 de lire sterline la loterie, echivalentul a circa 113.000 de euro. Bărbatul, un împătimit al loteriei, a […] The post Povestea ciudată a unui jucător la loterie. A câștigat doar după ce și-a uitat ochelarii de vedere acasă appeared first on Cancan.