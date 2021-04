„Se întoarce Cristiano Ronaldo la Real Madrid?” » Florentino Perez, răspuns fără echivoc

23:20

Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, nu disperă după înfrângerea cu FC U Craiova, 0-1 (etapa #4 a play-off-ului din Liga 2).„Nu putem să câștigăm întotdeauna. Am fost criticați și după 5 victorii. Astăzi am pierdut, se întâmplă, nu jucăm singuri, avem și adversari. N-am putut să-i desfacem, asta este. Dacă vă uitați, toate echipele care au jucat cu noi au fost determinate. După, au căzut fizic. Am fost determinați, doar că n-am găsit calea spre gol. ...