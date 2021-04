Titi Aur și-a văzut moartea cu ochii în timp ce se lupta cu temutul COVID-19: “Am intrat toți în panică. Psihologic, e mai bine în salon decât la ATI”

16:00

Este mai mult decât vizibil, Antonia îl privește de sus pe iubitul ei, Alex Velea. Dar diferența de înălțime nu are niciun cuvânt de spus în povestea de dragoste începută în urmă cu mulți ani […] The post Care este diferența de înălțime dintre Antonia și Alex Velea! ”Nu mai eram cu Alex!” appeared first on Cancan.