Cu sacoul desfăcut, Bianca Drăgușanu și-a etalat silicoanele înainte să și le schimbe! Fosta prezentatoare își dorește unele mai mari și este din nou la Cluj-Napoca | FOTO

18:00

Paris Hilton se bucură acum de căsnicia sa și are planuri mari de viitor. Însă în urmă cu doar câțiva ani, viața ei nu era la fel de roz, după e în spațiul public a […] The post Paris Hilton, mărturisiri dureroase despre scandalul sexual în care a fost implicată! Cum a reușit să depășească momentul. „Am simţit că viaţa mea s-a terminat” appeared first on Cancan.