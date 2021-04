USR PLUS, gata să facă pace condiționat cu premierul Cîțu. Moșteanu: „Nu vrem să vedem un premier care se transformă într-un stăpân”

11:20

Premierul Florin Cîțu a afirmat, cu ocazia unei videoconferințe pe teme economice, că nu dorește ca România să mai treacă printr-o etapă de carantină generală pentru că are nevoie de o economie deschisă. „Am spus de foarte multe ori, și ați văzut că imediat după ce am avut anul trecut acel lockdown, am spus că […]