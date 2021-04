„După 40 de zile”, de Andrei Gruzsniczki, în selecția oficială a Festivalului de Film de la Moscova

09:40

Studioul Marvel a lansat primul trailer pentru filmul cu supereroi „Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”, în care joacă și românul Florian Munteanu. Superproducția îl are în rol principal pe Simu Liu, în rolul […] Articolul Marvel a lansat trailerul „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings”, cu Florian Munteanu apare prima dată în Apropo.ro.