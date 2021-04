Mihai Albu, victima unei firme-fantomă. Designerul a ajuns la poliție: ”Am depus plângere penală”

22:00

Lucian Viziru a părăsit de ceva timp lumina reflectoarelor. Acesta s-a mutat în Germania, alături de familie, și a început o carieră nouă. Pentru anul 2021 are planuri mari și intenționează să se căsătorească a […] The post Lucian Viziru vrea să spună „DA” pentru a doua oară! Artistul are planuri de nuntă anul acesta. „Poate că voi putea să mă însor, din nou” appeared first on Cancan.