Judeţele care au înregistrat, luni, cele mai multe cazuri noi de COVID-19

„După 40 de zile/ No Rest For The Old Lady”, al patrulea lungmetraj al lui Andrei Gruzsniczki, va fi prezentat în selecţia oficială a celei de-a 43-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Moscova, care va avea loc între 22 şi 29 aprilie 2021.