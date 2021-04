Dinamo, prestație lamentabilă cu UTA: 5 fotbaliști au primit nota 3! Cine este singurul jucător cu 8

00:10

Dinamo a fost învinsă de UTA, scor 0-1. Dusan Uhrin Jr. (53 de ani) a analizat prestația elevilor săi și rămâne optimist în privința salvării de la retrogradare. Toate detaliile despre Dinamo - UTA 0-1, AICI!„A fost rău pentru noi, pentru că am pierdut. Sunt foarte dezamăgit. Am jucat bine, dar nu am reușit să marcăm. Sunt mulțumit de jucători, chiar îi înțeleg, au fost și obosiți. Ne pregătim acum pentru meciul următor. ...