Sezon estival aproape normal: Restaurantele din Grecia ar putea să fie redeschise, de la 1 mai

09:45

O anchetă de amploare are loc chiar la această oră. Vorbim de aproximativ 30 de percheziții aflate în plină desfășurare în mai multe județe din Moldova. Una dintre ele are loc la serviciul RAR Vaslui, acolo unde există suspiciunea că mașinile treceau de inspecția tehnică periodică (ITP), deși nu erau verificate, relatează Realitatea PLUS.