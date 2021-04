Încă o mămică în showbiz. Claudia Neghină a născut o fetiță perfect sănătoasă. Prima imagine cu bebelușul. FOTO

07:40

Carmen Harra a făcut cîteva previziuni relativ sumbre la adresa unor cupluri din showbiz. Aceasta i-a luat în vizor pe Edward Sanda și Cleopatra Stratan, despre care consideră că s-au grăbit cu căsătoria. Clarvăzătoarea spune […] The post Carmen Harra, previziuni sumbre despre căsătoria dintre Edward Sanda și Cleopatra Stratan + Ce spune despre Anda Adam și soțul ei appeared first on Cancan.