Adolescenta care a filmat aproape întreaga agonie a lui George Floyd, eroină în SUA: „Cu un telefon mobil şi curaj pur a schimbat cursul istoriei”

Marcel Ciolacu a declarat, întrebat miercuri dacă Liviu Dragnea mai are loc în PSD, că „e o discuţie care nu-şi are rostul în acest moment” şi că nu cunoaşte ce prevede condamnarea acestuia şi cât timp nu are voie să facă politică. Chestionat dacă îl va contacta când iese din penitenciar, liderul social-democraţilor a spus că este posibil să facă acest lucru, însă ca om, nu din postura de preşedinte de partid.