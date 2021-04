Atac sinucigaș într-un hotel de lux din Pakistan. 4 oameni nevinovați au murit! Cine a fost, de fapt, tința bombei. FOTO

22:00

Impact violent pe o șosea din Teleorman. Un tir încărcat cu cereale a intrat în coliziune cu un autoturism. Tirul scăpat de sub control s-a răsturnat pe șosea, iar încărcătura s-a împrăștiat blocând circulația. Accidentul […] The post Impact violent în Teleorman! Un tir cu cereale s-a izbit de un autoturism și s-a răsturnat appeared first on Cancan.