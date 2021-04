Culiță Sterp, la un pas de eliminare din competiția Survivor România! Ce a transmis mama acestuia, după ce artistul a încălcat regulile. „Mă rog ca să îl ierte”

10:40

Un bărbat în vârstă de 70 de ani și-a pus capăt zilelor în cursul zilei de joi. Acesta s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Capitală, situat în sectorul 4. Potrivit unui […] The post Sinucidere în Capitală. Un bătrân s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc appeared first on Cancan.