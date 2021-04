Opt persoane aflate într-o dubă, implicate într-un accident pe A1, în județul Sebeș. FOTO

13:30

Alex de la Orăștie a fost diagnosticat cu boala secolului din cauza succesului și a bătut la ușile mai multor specialiști ca să se vindece. Potrivit mărturiilor sale emoționante, psihologii la care a mers erau […] The post Alex de la Orăștie, diagnosticat cu boala secolului din cauza succesului: “Specialiștii mi-au spus că nu înțeleg cum am căzut în depresie” appeared first on Cancan.