Coronavirus România, 23 aprilie 2021. Câte cazuri noi SARS-CoV-2 s-au înregistrat, în ultimele 24 de ore

21:30

Andra e sinceră: a știut că piesa scoasă va fi pe sufletul fanilor ei! Dar nu a știut, de fapt, nu a îndrăznit să spere, cum chiar ea zice, că va ajunge în Top Trending. […] The post Andra își ascultă, mereu, inima: ”Nu am îndrăznit să sper!” Ce a făcut artista appeared first on Cancan.