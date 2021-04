Aproape o treime din drumurile României sunt pietruite sau de pământ

12:10

Situația din India, țară care are o explozie de cazuri noi de COVID-19, este din ce în ce mai alarmantă. În New Delhi, spitalele au transmis mesaje că rămân fără oxigen, în doar câteva ore, relatează The Guardian. În alte zone, oamenii stau în parcările spitalului, așteptând și sperând că se va elibera un loc […]