Un membru marcant DDB a fost numit într-o funcție importantă » Are salariu de fotbalist

După Academica Clinceni - FCSB 0-2, Olimpiu Moruțan a declarat că jocul următor, cu Sepsi, va fi mai complicat pentru roș-albaștri decât partida cu CFR Cluj.Toate detaliile despre Clinceni - FCSB 0-2, AICI!„A fost un meci greu, ne-am făcut treaba și am câștigat cele 3 puncte. În seara asta am fost liniștiți, am avut ocazii mai mari. Însă și Clinceni e o formație periculoasă. 3 zile am avut dureri la spate, n-am putut să mă pregătesc. ...