Pas important spre normalizarea relațiilor Statelor Unite cu Turcia. Discuție telefonică Biden - Erdogan

Descoperire surprinzătoare a polițiștilor din Botoșani, în urma unui accident în care au fost implicate 2 autoturisme. La alcool test s-a dovedit că amândoi conducătorii auto consumaseră băuturi alcoolice. Un accident rutier cu două mașini a avut loc vineri, în municipiul Botoșani, pe strada Octav Onicescu. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 40 de ani, din municipiul Botoșani, în timp ce se deplasa pe strada Octav Onicescu, directia de deplasare dinspre strada Pacea înspre strada Primăverii, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers la stânga, împrejurare în care un alt autoturism care se deplasa regulamentar pe aceeasi direcție de mers, a intrat în coliziune cu acesta. In urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Cei doi conducători auto se aflau sub influența băuturilor alcoolice, aparatul alcooltest indicând o valoare de 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat în cazul conducătorului auto responsabil de producerea accidentului și 0, 13 mg/l, în cazul celuilalt conducător auto. Ambii au fost sancționați cu amendă în cuantum de 1300 de lei, iar ca măsură complementară le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile.