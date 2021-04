Banc| Am auzit că te-ai despărțit de iubitul tău

20:00

În ultimele zile, au tot existat zvonuri conform cărora Adelina Pestrițu ar fi însărcinată pentru a doua oară. Acum, însă, vedeta le-a închis gura răutăcioșilor și s-a afișat cu abdomenul plat. Adelina Pestrițu a mărturisit, […] The post Cum s-a afișat Adelina Pestrițu pe Instagram, după ce s-a speculat că ar fi însărcinată pentru a doua oară appeared first on Cancan.