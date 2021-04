Știm a doua echipă care a promovat în Premier League » Revenire după un singur sezon în elita fotbalului englez

10:50

George Best, unul dintre marile talente ale fotbalului. Nord-irlandezul care a cucerit Anglia și Europa cu Manchester United, câștigând Cupa Campionilor și Balonul de Aur la doar 22 de ani. Primul popstar din sport, un rebel la fel ca The Beatles. Atenția, publicitatea, presiunea l-au măcinat. Alcoolul l-a distrus. S-a stins pe 25 noiembrie 2005, la doar 59 de ani. În acest an, pe 22 mai, George Best ar fi împlinit 75 de ani. ...