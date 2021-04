Clotilde Armand cere demiterea conducerii RAAPS

10:10

Cu peste 14 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus și mai bine de 386.000 de decese COVID înregistrate, conform Worldometers, Brazilia e a treia cea mai afectată țară din lume de pandemie, după SUA și India. Iar acum, are de înfruntat o nouă amenințare, scrie New York Times: foametea. Brazilia are aproape 214 milioane […]