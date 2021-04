Vaccinul anti-covid, biletul de acces în vacanțe. În ce țări putem merge dacă suntem imunizați

10:00

Gabriela Cristea are două fetițe superbe, dar recent a mărturisit că nu își mai dorește copii. Prezentatoarea TV a făcut dezvăluirea în cadrul unei discuții, în direct, cu Cristina Cioran. De-a lungul timpului au tot […] The post Mai vrea sau nu copii Gabriela Cristea?! Dezvăluirea pe care i-a făcut-o Cristinei Cioran appeared first on Cancan.