Temutul Bebino,“psiho-party” cu o stripteuză top de la Buddhist

11:00

Răzvan Simion are o poveste interesantă de viață. Matinalul de la Antena 1 a trecut prin multe, iar de fiecare dată i-a stat alături colegul și prietenul lui, Dani Oțil. Mai mult, se pare că […] The post Răzvan Simion a dat din casă! Ce a spus matinalul despre cei doi copii ai săi. „Ianca s-a conceput, practic, cu Dani de față” appeared first on Cancan.