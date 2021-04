Dinamo, Evul Mediu al fotbalului » Informații incredibile despre haosul de la club: „Aaa, nu avem nicio evidență”

00:00

FCSB a pierdut surprinzător cu Sepsi, 1-2, în runda 3# a play-off-ului din Liga 1. Florin Tănase, golgeterul Ligii 1, recunoaște jocul slab al echipei sale, mai ales din prima repriză.„Problema este că nu am câștigat. Am făcut o primă repriză penibilă, o a doua foarte bună. Nu am fost surprins de Sepsi, știam cum joacă, doar că am stat foarte prost în teren. După ce am reușit să egalăm, am luat imediat al doilea gol, iar din păcate n-am mai putut să revenim. ...