O mamă și-a părăsit cei cinci copii, iar fostul soț a dat-o în judecată. Ce a decis instanța

18:40

Un coronavirus antic ar fi afectat populația din Asia de Est în urmă cu aproximativ 25.000 de ani. În plus, cercetătorii au descoperit că răspândirea variantelor care au suferit mutații ar fi continuat să aibă […] The post Descoperire uluitoare făcută de cercetători! Un coronavirus antic ar fi afectat omenirea în urmă cu mii de ani appeared first on Cancan.