La numai un click distanta puteti obtine cel mai avantajos pret iPhone 12 second hand!

Sorana Cîrstea (31 de ani, 59 WTA) mai primește o veste excelentă, la o zi după titlul cucerit la Istanbul, al doilea al carierei.Evoluțiile solide din ultima perioadă n-au rămas fără urmări pentru Sorana Cîrstea. Sportiva a aflat, imediat după titlul cucerit la Istanbul, că a primit un wild-card pentru turneul de top de la Madrid, cel deținut chiar de către afaceristul Ion Țiriac.Sorana received a main draw wild card for the Madrid WTA 1000, next week. ...