Sărbătorește alături de Betano 5 ani în România! Câștigi experiențe memorabile și poți conduce mașina ta de vis

Eugen Trică, 44 de ani, antrenorul celor de la FC U Craiova, e mulțumit de prestația echipei sale din remiza cu Dunărea Călărași, 1-1 - runda #5 a play-off-ului din Liga 2.Toate detaliile despre Dunărea - FC U Craiova 1-1, AICI!„Sunt mulțumit de joc, am evoluat cum trebuia. Ar fi fost o victorie meritată, am revenit după 0-1, am avut 4 ocazii de gol. Per total sunt mulțumit. Am avut ocazii, fotbaliștii s-au achitat bine de sarcini. ...