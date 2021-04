Andrei Ștefănescu, primele declarații după divorțul de Antonia: „Nu ne-a luat prin surprindere”

16:50

Claudia Pătrășcanu a povestit într-un interviu că în urmă cu un an a vrut să se mute de la Constanța, orașul în care locuiește acum, în Capitală, dar copiii ei și ai lui Gabi Bădălău […] The post De ce nu vor copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bălădău să se mute la București. Artista a mărturisit: „Plâng după…” appeared first on Cancan.