Jador a spus totul despre Faimoși! Ce părere are artistul despre unii dintre colegii lui. „Nu e atât de rău pe cât vrea”

21:40

Florin Câțu a avut o intervenție, în cursul zilei de luni, anunțând când se va renunța la carantina de noapte. Premierul a explicat că ține de numărul persoanelor vaccinate, existând aici un prin target. Astfel, […] The post Anunțul pe care l-a făcut premierul Câțu: când se va renunța la carantina de noapte appeared first on Cancan.