Mihai Badea (USR), călare pe cal, la costum și cravată, după ce Iulian Bulai a făcut deliciul internauților cu fotografia la bustul gol

Violeta este cea mai delicată floare care ne încântă privirile în fiecare primăvară, aducându-ne vestea că acest anotimp se întoarce, că revine vremea bună și că natura reînvie. Aceste flori au foarte multe nume populare, multe dintre ele având legătură strânsă cu dragostea – ”idolii dragostei”, ”întâlnește-mă la intrare”, ”alintă-mă” etc, deși se pare că numele lor vine de la cuvântul viola, din latină, care înseamnă floare violet. Violeta este o floare foarte comună și sunt recunoscute pentru frunzele lor în formă de inimă.Semnificațiile violeteiVioleta semnifică credința, nevinovăția, dragostea și modestia. Aceste flori denotă în același timp și norocul sau bogăția și se spune că cei care au violete în casă atrag prosperitatea.Și în literatură întâlnim diferite semnificații ale violetei, la Shakespeare, violetele semnifică iubirea neîmpărtășită, iar în poemele lui Shelley semnifică o iubire pierdută.În creştinism, se crede că violetele au înflorit când îngerul Gavriil i-a spus Fecioarei Maria că Iisus va fi copilul ei.Legendele violeteiUna dintre legende spune că zeița Venus ar fi determinat culoarea violetelor, într-o cearta cu fiul său, aceasta voia să știe dacă ea este mai frumoasă decât un grup de fete, dar Cupidon, fiul său i-a spus că fetele sunt mai frumoase, acest fapt a supărat-o foarte tare pe zeiță și a determinat-o să fie violentă cu acele fete până când pielea acestora s-a făcut violet, apoi le-a transformat în violete.O altă legendă povestește că Regelui de Gheață i-a fost adusă ca soție o fată pe nume Violeta. Violeta l-a ajutat pe Rege să devină mai bun și să lase vremea să fie caldă timp de jumătate din an, iar Violeta avea voie să-și viziteze supușii în fiecare primăvara sub forma florii al cărei nume îl poartă. Cum ingrijim violetele?Violetele trebuie să fie păstrate la o temperatură care să nu depăşească 25 de grade Celsius, dar să nu scadă sub 16 grade Celsius. De asemenea nu au nevoie de foarte multă lumină, trebuie să stea în locuri cu lumină redusă.Istorie și întrebuințăriDe-a lungul timpului se pare că violetele și-au găsit multe întrebuințări, grecii le foloseau la înmormântări, semnificând durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Perșii utilizau violetele pentru a trata durerile de cap.Romanii, au fost mai ingenioși și au făcut vin din florile violetelor, acest vin se pare că a avut un mare succes, încât se plantau culturi de violete pentru a se face vin.Violetele și-au găsit utilizare și în medicină, ceaiul făcut din violete este util pentru tratarea durerilor de cap, sunt bune pe post de antiinflamator și sunt de asemenea bogate în vitamina C.Se pare că sunt utile și în bucătărie, aceste flori minunate se folosesc și pentru decorarea salatelor. Dar în realitate, violetele sunt folosite cel mai des în realizarea buchetelor de flori fabuloase, se pot folosi, de asemenea şi în cosuri cu flori, pe care le poţi dărui cadou persoanelor dragi pentru a le aduce zâmbetul pe buze. Trebuie să ştii că un buchete de violete superbe sau un buchet şi cu violete poate fi oferit cu orice ocazie.Aşadar tu poţi alege un buchet sau un coş de flori realizat numai din violete sau poţi opta pentru un buchet de flori, o cutie sau un coş alcătuit din mai multe tipuri de flori, printre care şi minunatele violete.