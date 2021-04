Știm primii doi semifinaliști de la Campionatul Mondial de snooker! Mark Selby l-a „distrus” pe Mark Williams

14:00

Digiday Media Awards Europe, eveniment prestigios al industriei de media, și-a anunțat finaliștii. Printre aceștia, o singură prezență din Europa de Est: Gazeta Sporturilor! GSP.ro concurează, alături de Sky Italia, pentru trofeul categoriei "Best site design". În celelalte finale de la Digiday Media Awards Europe sunt prezente multe alte branduri media de top, cum ar fi Financial Times, CNN, Hearst, The Telegraph, VG, Politico, Vogue, Sky News, Bergens Tidende etc. ...