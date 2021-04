Anna Lesko și-a înnebunit fanii! Imagini incendiare din dormitor

07:40

Au fost momente de panică în Sectorul 6 al Capitalei. Marți seară un tramvai a luat foc. Călătorii tramvaiului 41 au observat că de sub tren a început să iasă un nor gros de fum, […] The post Clipe de panică în Sectorul 6! Un tramvai a fost cuprins de flăcări appeared first on Cancan.