Horoscop zilnic 29 aprilie 2021. Gemenii își pot materializa gândurile

11:10

Fetița blonduță care juca în rolul Carinei din producția „Îngerașii”, de pe Acasă TV s-a transformat într-o adevărată femeie. Jennifer Dumitrașcu are 19 ani și o recunoști cu greu dacă o vezi pe stradă. Telenovela […] The post O mai ții minte pe Jennifer Dumitrașcu din „Îngerașii”? Cum arată la 19 ani appeared first on Cancan.