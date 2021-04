Care este, de fapt, starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. Marele actor face dezvăluiri de pe patul de spital

12:10

Raluca Pastramă a intrat în atenția internauților din cauza ultimei postări pe care a făcut-o pe rețelele de socializare. Ipostaza în care s-a afișat i-a revoltat pe unii dintre urmăritorii din mediul online, așa că […] The post Raluca Pastramă, criticată dur pe rețelele de socializare! Gestul care i-a aprins pe internauți appeared first on Cancan.