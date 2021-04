Curs valutar BNR joi, 29 aprilie. Cât a ajuns să coste azi 1 euro

12:50

Mii de ouă pleacă zilnic de la o fermă din Mehedinţi, din localitatea Bistriţa, către marile supermarketuri, în aceste zile când de pe mesele românilor nu vor lipsi în ziua de Paşte. Se lucrează la […] The post Cum arată Paștele, „în culise”. Am pătruns în „fabrica” de ouă appeared first on Cancan.