Anma trece prin momente dificile. Artista a izbucnit în lacrimi, la TV: „E cam nasol…”

09:10

Larisa Udilă trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere al sănătății. Fosta concurentă de la Bravo ai Stil este însărcinată și a contractat și virusul SARS-CoV-2. Vedeta și-a anunțat în urmă cu câteva […] The post Larisa Udilă, confesiuni în lacrimi despre starea de sănătate: „Am burta ciuruită de injecții” appeared first on Cancan.