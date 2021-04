Vocile Gazetei » Craiova - FCSB 2-0, comentat live de Ovidiu Ioanițoaia, Dan Udrea și Remus Răureanu

17:10

Răzvan Burleanu, președintele FRF, susține acum o conferință de presă. Declarațiile pot fi urmărite în format liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro.„Acum 3 săptămâni s-a finalizat controlul antifraudă, început în noiembrie anul trecut. Suntem obișnuiți cu astfel de controale. Încă din 2014, am trecut în fiecare an prin așa ceva. Am trecut de fiecare dată fără probleme de control. De fapt, am plătit mereu mai multe taxe decât trebuia. ...