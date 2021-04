Adrian Marinescu despre tulpina indiana COVID: E posibil să devină dominantă, dar e posibil și să rămână marginală

21:00

Conflictul Nicușor Dan - USP Plus, pe tema bugetului Bucureștiului, pare să fi adus tensiunile din interiorul partidului peste nivelul atins în momentul revocării lui Vlad Voiculescu. Deputatul USR Plus Tudor Benga, membru în conducerea națională a grupării, sisține că actualii lideri USR Plus au ajuns să-l urască pe Nicușor Dan, deși aproape toți îi datorează pozițiile în care se află. Mai mult, parlamentarul descrie acțiunile recente ale colegilor săi drept infantilism.