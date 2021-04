Bootcamp-ul  sezonului 9 ”Chefi la cuțite” dă startul competiției

14:20

Producția pentru noua serie din franciza “Game of Thrones” “House of the Dragon” a început, iar HBO a confirmat vestea cu mai multe imagini de la sesiunile de citire a scenariilor. Lansarea seriei este așteptată […] Articolul Producția pentru “House of the Dragon”, spin off al „Game of Thrones”, a început apare prima dată în Apropo.ro.