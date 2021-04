VIDEO | Două cupluri s-au bătut sălbatic la Starea Civilă, în Vaslui. Un polițist a fost pus la pământ

09:20

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că ​echipamentele medicale trimise Indiei de România au ajuns la New Delhi. „Avionul Forțelor Aeriene Române cu ajutoarele trimise sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a aterizat azi dimineață la ora 3:45, ora României, la New Delhi”, a precizat DSU, pe Facebook. […]