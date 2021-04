Coronavirus România, 30 aprilie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

18:40

Metropola TV difuzează în ziua de Paște ediții speciale ale emisiunilor producție proprie. „Dimineți cu Georgia”, „Dragoste de România” și „Între Prieteni” au pregătit pentru telespectatorii săi subiecte de interes general. În plus, în Noaptea […] The post Slujba de Înviere, Dimineți cu Georgia, Între Prieteni și Dragoste de România, ediții speciale de Paște difuzate de Metropola TV appeared first on Cancan.