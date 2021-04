Dezvăluiri chiar la emisiunea lui Smiley: ”A pus inelul sub brăduț și a fugit la baie! Era tot roșu, mai să plângă!”

23:50

Revenit din Republica Dominicană, unde a participat la show-ul “Survivor România”, Cătălin Moroșanu a „comis-o”. Luptătorul a fost depistat băut la volan de un echipaj și a rămas fără permis de conducere. În plus, s-a […] The post Cătălin Moroșanu, prins băut la volan și lăsat fără permis. Avem imaginile “flagrantului” Poliției appeared first on Cancan.