Gazeta Sporturilor a expediat două colete de Paști: unul pentru Asociația S.O.S. Autism Bihor și unul pentru Asociația "Sfântul Casian" din Mediaș

Bruno Fernandes a reușit „dubla” joi pentru Manchester United, precum Cristiano Ronaldo la 7-1 cu Roma, în 2007. În acest sezon, primul are 26 de goluri și mai are încă meciuri de jucat. Ronaldo a înscris 23 în 2006-2007 la ManchesterDupă 14 ani, Manchester United a mai zdrobit-o o dată pe AS Roma în cupele europene, acasă, pe „Old Trafford", cu 6-2. ...