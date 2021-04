Halep, victorie în minimum de seturi la Madrid. Vezi cu cine va juca în turul următor!

08:50

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință al zilei de astăzi. Potrivit ultimelor informații, leul pierde din nou teren în fața monedei europene. Cursul valutar interbancar afișat în această dimineață a oferit […] The post Curs valutar BNR, 30 aprilie 2021. Euro câștigă din nou teren în fața leului appeared first on Cancan.